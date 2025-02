Jefferson Farfán harto de Rafael Cardozo: "Ya no me escribas, no te voy a contestar"

Acabó con su paciencia. Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar, pero esta vez al revelar que está harto de Rafael Cardozo por escribirle insistentemente para ofrecerle negocios.

Al respecto, el brasileño se defendió y aseguró que se trataría de una exageración por parte de la popular 'Foquita'.

El empresario mencionó que Rafael Cardozo le ha propuesto diversos negocios, pero que ninguno ha sido exitoso.

“Quiere reunirse con todo el mundo, ya me tiene huev..., ya no me escribas, no te voy a contestar. Me para escribiendo”, dijo Farfán en medio de risas, ante la presencia de Yaco Eskenazi, invitado de la última edición de Enfocados.

Farfán también se refirió a uno de los proyectos que Cardozo le presentó y que involucraba a La Liga, afirmando que el brasileño no debía ser el rostro de dicho emprendimiento.

“Me dice para reunirnos (¿Te presentó negocios?) Me ha presentado como tres y ninguno ha funcionado. Presentó eso de La Liga, pero lo tiene que hacer Zambrano solo, Rafael no vende (...) Tico Tico, Rafael”, agregó con una gran carcajada.

Ante ello, Cardozo reconoció en el programa ‘América Hoy’ que le escribió a Jefferson Farfán para proponerle un negocio, pero aseguró que todo quedó en una simple conversación sin mayor relevancia.

“A Jefferson lo tengo cruzado porque exagera las cosas, le escribí, pero no me hizo tanto caso y ahí quedó, pero todo quedó ahí como chacota”, declaró el brasileño, mostrando también su incomodidad.

