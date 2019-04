Jefferson Farfán harto que se le siga vinculando con Yahaira Plasencia [FOTOS]

El futbolista Jefferson Farfán está harto que se le siga involucrando sentimentalmente con Yahaira Plasencia , según contó su amigo, el 'Zorro Zupe'.

Estas declaraciones lo brindó luego que se especulara que la cantante salsera habría viajado a España y posteriormente a Rusia para reencontrarse con el jugador del Lokomotiv.

"El día que escuché eso (reconciliación), lo llamé (a Jefferson Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así", dijo al diario Trome.

El 'Zorro Zupe' también cree que la cantante salsera sigue 'facturando' con su antigua relación.

"Opino lo mismo que dijo 'Cuto' Guadalupe (señaló que Yahaira siempre utiliza a Farfán para dar que hablar). Todo es marketing, ella también quiere desfilar por una alfombra roja como Daniela Darcourt, que es la que está sonando ahora y no por sus escándalos o amores", precisó.

