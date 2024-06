Desde que le puso fin a su relación con Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán no ha vuelto a oficializar un romance con alguna mujer. En los últimos años, el exfutbolista ha sido involucrado con varias figuras de la farándula peruana, pero recientemente se animó a confesarle al mundo quién es su amor platónico.

En la tercera entrega del podcast ‘La fe de Cuto’, la ‘Foquita’ abrió su corazón y no pudo seguir mintiendo cuando su tío el Luis Guadalupe le preguntó quién era su amor platónico a nivel peruano o internacional.

“Jennifer López y Myriam Hernández, su música y todo me gusta. Yo escuchaba con mi mamá a Myriam Hernández, tiene temas muy fuertes. La he ido a ver también al teatro, espectacular en vivo esa mujer”, confeso sin vergüenza.

La admiración de Jefferson Farfán por Myriam Hernández llegó a tal punto que el exjugador de Alianza Lima se atrevió a escribirle a su Instagram.

“Sí le he escrito, por supuesto, le sigo escribiendo y me responde Estoy enamorado de ella. De ella estoy enamorado, no puedo mentir”, dijo para sorpresa de todos sus seguidores.





Jefferson Farfán y Roberto Guizasola han dado qué hablar tras su presentación en el podcast ‘Edson pa’ qué más’ que conduce Edson Dávila, entrevista donde la ‘Foquita’ recordó el famoso gol que le dedicó a Yahaira Plasencia cuando eran pareja.

En medio de la entrevista, el popular ‘Giselo’ se animó a preguntarle al exjugador de Alianza Lima cuál era el gol que ha quedado marcado en su memoria a lo largo de su trayectoria. Farfán no tardó en responder y recordó que fue el tanto que marcó en el triunfo contra Nueva Zelanda.

“El gol más importante de mi carrera y el que más he gritado y que me dio mucha felicidad fue ante Nueva Zelanda con el que fuimos al Mundial, fue un gol que en verdad me da mucha alegría, estaba mi madre en el estadio”, contó sin imaginar lo que pasaría después.

En plena conversación, Edson le recordó la vez movió el ‘totó’ tras anotar un gol en el 2015, esto cuando tenía una relación amorosa con Yahaira Plasencia. Este momento icónico fue proyectado en la pantalla gigante del set poniendo en aprietos al empresario.

Aunque intentó tomar la situación con calma, Jefferson Farfán no pudo ocultar su nerviosismo y solo atinó a reírse descontroladamente. “¡Yo pensé que me iban a poner el gol ante Nueva Zelanda!”, dijo Farfán.

Edson intentó que la ‘Foquita’ haga el famoso baile que le dedicó a la salsera, pero Jefferson se negó. “¿Fue importante? (El gol dedicado a Yahaira)”, insistió el conductor de ‘América Hoy’.

“Fue un gol (…) fue un gol importante, todos los goles que hice con la Selección son importante. Sí, disfruto mucho cuando hago goles”, manifestó el también empresario.





