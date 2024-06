Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, ha anunciado que los próximos invitados en su popular podcast ‘Edson pa’ que más’ serán los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Gizasola. El conductor presentó un adelanto del episodio durante su participación en el programa ‘América Hoy’, generando gran expectativa entre los seguidores del fútbol y del entretenimiento.

En el avance, se observa cómo ‘Giselo’ somete a Farfán y Gizasola a una serie de preguntas incómodas sobre el fútbol, su vida amorosa y secretos nunca antes revelados de los jugadores de la selección peruana. Edson no dudó en poner a prueba la paciencia de sus invitados con interrogantes que abarcaron desde su carrera profesional hasta aspectos más personales.

“¿A quién nunca invitarías a tu podcast?, ¿Qué compañero organiza las mejores fiestas?, ¿Por qué crees que los futbolistas tienen la mala fama de ser borrachos y mujeriegos?, ¿Alguna vez te has enamorado hasta los huesos?”, fueron algunas de las preguntas incómodas destacadas en el adelanto.





En especial, la vida amorosa de Farfán fue un tema recurrente, con Edson intentando obtener detalles sobre su pasado romántico, especialmente después de que su tío, Cuto Guadalupe, revelara que Farfán aún mantiene contacto con su expareja Yahaira Plasencia.

Al principio, Jefferson Farfán pareció tomar con calma las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, una de las cuestiones planteadas por ‘Giselo’ provocó una reacción explosiva del exfutbolista.

Farfán se levantó de su asiento, gritó y pateó una pequeña mesa del decorado, casi destrozándola con la fuerza de su reacción. A pesar del momento tenso, tanto Farfán como Gizasola y ‘Giselo’ retomaron el control rápidamente, riendo y bromeando sobre el incidente. Edson Dávila, sorprendido por la reacción, exclamó lamentando en tono jocoso: “Mi mesa”.

El programa podrás verlo en su canal de YouTube de Edson Dávila. El capítulo se estrenará a las 8 p.m.









Jefferson Farfán recuerda abandono de su padre

La ‘Foquita’ se convirtió en el nuevo invitado del programa digital ‘La fe del Cuto’ y sorprendió a más de uno al hablar sobre el actual vínculo que mantiene con su padre Luis Farfán Quispe.

“¿A qué edad conoces a tu papá Luis?”, fue la pregunta de ‘Cuto’ que puso en aprietos al exfutbolista. “Chiquito, recuerdo que fui a ver a mi abuela”, respondió.

Tras ello, el exjugador de Alianza Lima aseguró que, si bien su papá no estuvo durante su infancia, en la actualidad mantienen una buena relación.

“Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá nunca inculcó que lo juzgue”, acotó el exdeportista.

Jefferson Farfán contó que tiene confianza con su papá y que incluso le juega bromas pesadas con las obligaciones paternales que nunca cumplió cuando era un niño.

“No soy nadie para juzgarlo. El que juzga es el de arriba. Mantenemos un respeto, cuando veo lo saludo, pero siempre sale la chacota, lo jodo: (Le digo) ‘Por qué no me diste mi tarro de leche, ahorita estarías en mi mansión’. Se mata de risa, le gusta”, sostuvo el ex de Melissa Klug y Yahaira Plasencia.





