Mente de tiburón. Hace semanas se dio a conocer la participación de Jefferson Farfán como uno de los inversionistas en la construcción de un nuevo centro comercial ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El proyecto, denominado ‘Foquita Mall’, tiene su lanzamiento previsto para diciembre de 2024, según informó el programa ‘América Hoy’.

Las conductoras Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza corroboraron esta información basándose en una entrevista previamente realizada a Farfán, la cual decidieron hacer pública recientemente. Durante la conversación, transmitida el miércoles 19 de junio, el exdeportista reveló su incursión en el mundo empresarial tras su retiro del fútbol profesional.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, expresó Farfán, quien se comprometió a brindar más detalles sobre el proyecto en una etapa más avanzada del mismo.

Jefferson Farfán habría invertido en un centro comercial





El exjugador de Alianza Lima también compartió cómo su madre ha sido una influencia clave en este nuevo camino. “Fue gracias a mi madre, en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, destacó.

‘Foquita Mall’ promete ser un importante proyecto dentro del sector comercial y de entretenimiento en Lima, consolidando así la faceta emprendedora de Jefferson Farfán después de una exitosa carrera en el deporte. Con su lanzamiento próximo, se espera que el centro comercial no solo genere oportunidades económicas, sino también contribuya al desarrollo urbano y social en la región.





La ‘Foquita’ fue visto supervisando la construcción del mall

Jefferson Farfán, exjugador de la selección peruana de fútbol, ha dado un paso significativo en su incursión en el mundo empresarial al supervisar personalmente la construcción de su propio centro comercial. El proyecto, que se encuentra en desarrollo desde principios de este año, fue captado en imágenes por el tiktoker Ric La Torre, quien compartió la primera fotografía del exfutbolista en el lugar.

En la imagen, Farfán aparece usando casco de seguridad y conversando de manera activa con los trabajadores de la obra, demostrando así su involucramiento directo en el proceso de construcción. Este centro comercial, que lleva por nombre ‘Foquita Mall’, está ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur y tiene previsto su lanzamiento para diciembre de 2024, según información previamente divulgada por el programa ‘América Hoy’.

Desde su retirada del fútbol profesional, Jefferson Farfán ha mostrado un interés creciente en el ámbito empresarial, y este proyecto representa un importante paso en esa dirección.









¿Cómo será el mall de Jefferson Farfán?

El proyecto, bautizado como ‘Foquita Mall’, promete transformarse en un referente en Lima, contemplando tres niveles de infraestructura que incluirán una amplia gama de servicios. Entre ellos destacan estacionamientos, un gimnasio, canchas de padel, restaurantes de renombre y una variada oferta comercial que apunta a satisfacer las necesidades de los visitantes más exigentes.

Una de las características más destacadas del ‘Foquita Mall’ será la presencia de un reconocido supermercado, consolidándose así como un espacio integral para compras y entretenimiento en la capital peruana.

Se estima que la inversión inicial para este ambicioso proyecto alcanza los 55 millones de soles, cifra que refleja el compromiso personal de Jefferson Farfán con la iniciativa. El exjugador no solo ha aportado financieramente sino que también se encuentra activamente involucrado en la supervisión de la obra, asegurando la correcta ejecución de cada detalle para garantizar un uso eficiente de los recursos.

Aunque aún no se ha confirmado si Jefferson Farfán será el único propietario del ‘Foquita Mall’ o contará con socios adicionales, la reciente imagen del exfutbolista inspeccionando las instalaciones ha generado gran expectativa entre el público y los potenciales visitantes.





