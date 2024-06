No sé si sean indirectas o simples casualidades pero la ex y la supuesta actual de la Foquita lanzan mensajes en Tiktok.

Darinka pone: “Siempre te van a cambiar por una que parece que no se baña” y Delany pone: “tú tienes lo que puedes y yo lo que quiero y ese es tu coraje” 😦👇🏼 pic.twitter.com/Qb51REzCEv