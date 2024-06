Darinka Ramírez , madre de la última hija de Jefferson Farfán , no dudó en defender al exfutbolista tras comentarios racistas. La modelo se sometió a la caja de preguntas de la popular red social y se topó con una desafortunada pregunta.

Como se recuerda, desde que se conoció la identidad y el tipo de relación que mantenía la modelo con la popular ‘Foquita’, aumentó el número de sus seguidores de Instagram. Y es que todos querían saber más sobre la madre de la última hija del exfutbolista.

El último fin de semana, Darinka se sometió a la caja de preguntas en su red social y se topó con un desafortunado comentario.

La joven contestó a varias interrogantes de sus seguidores, pero el comentario que le causó mayor incomodidad tuvo que ver con su vínculo con Jefferson.

Darinka Ramírez defiende a Jefferson Farfán de comentario racista | Foto: Instagram

“¿Cómo te embarazas de un negro?”, fue la pregunta de un desconocido usuario.

Darinka demostró su educación al responder: “Vuelve al colegio y que te enseñen cómo te crearon (emoji de risa)”.

Ramírez se caracteriza por ser una joven que no habla con los medios de comunicación acerca de Jefferson, padre de su pequeña hija.





Darinka Ramírez se indigna con usuario que le dijo que se ‘aseguró’ al embarazarse de Farfán

La modelo rompió su silencio en redes sociales para defenderse de sus detractores que cuestionan su pronto embarazo.

La modelo abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y aprovechó para responderle a algunos usuarios que la criticaron al considerar que busca aprovecharse económicamente de la ‘Foquita’ con una hija.

“¿Por qué tan rápido te embarazaste, acaso no pensaste en formar un hogar?”, fue una de las primeras preguntas que causó la rápida reacción de la joven de 25 años de edad.

“No se desgasten en sus malos comentarios. Vivan felices que la vida es corta. No solo es formar un hogar, he visto tantos casos de padres juntos que ni viven bien y los niños son espectadores de todo. Mi hija es feliz con el amor de sus papás y los que los rodea, con eso me basta”, fue la contundente respuesta de Darinka.

Pero las críticas no pararon y otro de los usuarios la acusó de haber asegurado su futuro dándole una hija al exjugador de Alianza Lima.

“Ya te aseguraste con la pensión”, comentó un usuario. Ante ello, Darinka Ramírez minimizó el comentario de este internauta y aseguró que tener una hija no es el resultado de tener éxito.

“Los logros que hace cada persona son personales y bien merecido que disfrute. Y solo te respondo a ver si con eso dejan de poner tonteras. Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño, desde tirar un papel al piso hasta dañar a una persona. Creen buenas personas que ya este mundo está muy maltratado”, afirmó la joven.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO