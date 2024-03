Desde que Jefferson Farfán reveló que hace aproximadamente un año se convirtió nuevamente en padre, muchos usuarios se han preguntado quién es la madre de su nueva engreída y rápidamente el nombre de Darinka Ramírez acaparó las portadas.

Luego de confirmarse que la modelo es la madre de la nueva integrante de los Farfán Guadalupe, un equipo de ‘Amor y Fuego’ la abordó en el balneario de Ancón y le consultaron por su actual vínculo con el exjugador de Alianza Lima.

Darinka Ramírez se encontraba disfrutando una tarde de playa en compañía de un grupo de amigas cuando un reportero le preguntó por su relación con el exseleccionado peruano y su familia.

“¿Cómo te llevas con la familia de Farfán?”, le preguntó el reportero de espectáculos. Ante ello, la joven respondió escuetamente ante cámaras: “Muy bien, muy bien”.

Asimismo, fue consultada por qué no tiene una relación con Jefferson Farfán en la actualidad, sin embargo, no quiso entrar en detalles. “Todo bien chicos, todo bien. La persona pública es él, no yo. Son cosas privadas”, añadió.









