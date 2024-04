No cabe duda que el podcast de Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los más vistos en YouTube y que cada jueves congrega la atención de sus seguidores debido a una fórmula explotada en los últimos tiempos: la entrevista.

A Jefferson lo acompaña otro exjugador, Guillermo Guizasola. Ambos sacan adelante el programa ‘Enfocados’, el cual los muestra en un ambiente distendido, lo que contagia a sus entrevistados y permite una conversación sin formalismos y con varias primicias.

El primer entrevistado fue Paolo Guerrero, luego Luis ‘Cuto’ Guadalupe, y en el tercer programa estuvieron Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez. Finalmente, en su último programa recibieron la visita de Yoshimar Yotún.

Debido a su inusitado éxito, el programa América Hoy investigó cuánto dinero le estaría generando este podcast a Jefferson Farfán y, si bien no se puede saber cuánto pagan sus auspiciadores, sí logró presentar un interesante estimado.

De acuerdo a Social Blade, teniendo en cuenta el número de suscriptores y las vistas en promedio que acumula, el aliancista estaría ganando entre 331 dólares a 5 mil dólares al mes por su monetización.

En otras palabras, al año podría ganar en promedio 63 mil dólares al año, según América Hoy, aunque esta cifra podría ir aumentando o disminuyendo de acuerdo al número de sus seguidores.





Entre las primicias que se dieron a conocer en su programa destaca la revelación de la última hija de Farfán, bautizada como Luana.

“Tuve una bendición más, hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, declaró.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO