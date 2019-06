Jefferson Farfán confirma que Yahaira Plasencia no está embarazada, según Brunella Horna

La 'Foquita' se sincera. Brunella Horna , en conversación con el diario Trome, aseguró que Jefferson Farfán le confirmó que Yahaira Plasencia no está embarazada, lo cual se estuvo especulando en los últimos días.

"Te soy sincera, yo le pregunté. Le dije: 'Oye, ¿es verdad?'. Porque también hay un chisme de que Yahaira está embarazada y si venía en camino el 'Rey del Totó' y me respondió: 'No, nada que ver, Brune'. No sé si me mienta o no", precisó la modelo.

Asimismo, la ex participante de 'Bienvenida la Tarde' resaltó que si Farfán y la salsera deciden retomar su relación es porque realmente se quieren.

"Han pasado cosas duras, pero si después de todo lo vivido regresan, es porque hay cariño. Tiene que existir confianza y amor de nuevo. Nadie sabe lo de nadie. (...) Jefferson no es ningún tonto, es un hombre de casi 35 años y si regresa es porque tiene las cosas claras o hay algo más que no sabemos", señaló Horna.