El futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, se encuentra contento tras el estreno de su película autobiográfica ‘La Foquita: El 10 de la calle’, con la que espera llevar un mensaje positivo a los niños.

En una entrevista con ‘En boca de todos’, el volante indicó sentirse satisfecho con la acogida que ha tenido el reciente estreno; y también dio algunos detalles de su situación sentimental.

Tras ser cuestionado sobre su relación con la cantante Yahaira Plasencia, el deportista manifestó: “no estoy casado todavía pero sí estoy muy feliz”. Ante esta respuesta, la conductora repreguntó: “¿Y estás enamorado?”, a lo que la ‘Foquita’ respondió que sí.

“¿De Yahaira?” fue la última pregunta. “De ese tema no hablo”, respondió el volante ante cámaras, en medio de risas cómplices.

EBT: Jefferson Farfan confirma estar enamorado (05/02/20)

Emotivo mensaje a su madre

El también futbolista del Lokomotiv aprovechó el avant premier de su película para dedicar unas palabras de agradecimiento a su madre Rosario Guadalupe.

“Madre es una palabra que me inspira tantas cosas pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía. En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mi, superando muchas dificultades para poder sacarme adelante. Eso lo llevo conmigo siempre y lo valoro y respeto con lo más profundo de mi ser”, inicia la publicación en Instagram.

“Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo. Tú con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento”, puntualizó Farfán.