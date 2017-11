Jefferson Farfán asegura que hincha le metió un puñete [VIDEO ]

Se pronunció. Jefferson Farfán aclaró el polémico video que circula en redes sociales donde se le ve agrediendo a un hincha después del partido de Perú vs. Nueva Zelanda.

El futbolista aseguró que solo actuó en defensa propia debido a que una persona lo golpeó inesperadamente cuando se encontraba saludando a los fanáticos que se encontraban en los alrededores de una peña barranquina.

"Todos me saludaban y un chico vino por atrás y me metió un puñete. Todos estaban felices. No entiendo por qué lo hizo, porque le he dado una alegría al país, y mi reacción fue muy mala, pero fue lo que en el momento salió porque me metió un puñete y reaccioné de esta manera", sostuvo el futbolista.



"Yo no soy de pelearme con nadie, me agarra desprevenido y me mete un puñete en la cara", aclaró en declaraciones a 'Amor, Amor, Amor'.