Jean Paul Strauss demandaría a Janet Barboza: "No dejaré que siga abusando de mí"

El cantante Jean Paul Strauss aseguró que ya está cansado que su ex pareja Janet Barboza continúe con sus críticas. Por eso, el intérprete evalúa una demanda por presunta difamación contra la 'Rulitos'.

¿Qué te pareció que Janet Barboza te criticara al decir: "No sé cómo pude estar con alguien de tu calaña"?



Yo nunca quise entrar en polémica. Yo no tengo ningún ataque hacia ella ni a nadie. Yo he aguantado con mucha paciencia todas las difamaciones que se han hecho en mi contra, pese a que ya han pasado cuatro años que se terminó esa relación.

¿Es cierto que pensaste en el suicidio por no tener dinero para pagar la universidad de tus hijas?



Para nada. Yo tengo mucho que agradecer en esta vida. Lo que pasa es que durante cuatro años esto le ha funcionado a la otra parte (Janet Barboza) porque se inventa cosas y se pone como víctima. Yo soy artista de verdad, tengo una carrera, quizás a unos les gusta a otros no, pero he traído muchos premios para el país, así que mi mundo es la música y no estoy para escándalos. A mí me da vergüenza salir en los medios siendo vinculado por una pelea.

¿Crees que Janet Barboza manchó tu imagen?



Yo creo que sí, bastante. ¿Las razones? Prefiero no especular, pero se ha manchado bastante mi nombre porque se ha mentido mucho.

¿Por qué no presentaste alguna medida legal en tu defensa?



No lo hice porque no considero en mi vida esa mala energía de estar en juicios. También me mantuve al margen para no ocasionarle algún daño a ella y a su familia, pero al ver que me sigue difamando y esta vez se le fue la mano con la mentira, mis abogados verán ese tema. Él decidirá si se entabla una demanda o no, porque no dejaré que siga abusando de mí y manche mi imagen. Hay muchas pruebas que nadie se imagina, pero solo le pido a Dios que nuestras vidas estén tranquilas, no quisiera llegar a más.

REGRESA A LOS ESCENARIOS EN SAN VALENTÍN



¿Qué nos presentarás en tu show Khuyay, que se realizará el 14 de febrero en el Parque de la Exposición?



Habrá cosas nuevas. Presentaré algo del material que estoy componiendo y que es parte de un producto llamado 'Proyecto Planeta', donde las canciones no necesariamente están enfocadas en el amor de pareja, sino de tener un compromiso con la naturaleza y el amor a la vida, pero también estarán mis temas más emblemáticos de telenovelas y las que sonaron en radios.

¿Vas a sacar un nuevo disco con los nuevos temas?



No, solo como sencillos, porque los discos son cada vez más obsoletos y solo se usa como una tarjeta de presentación. Los temas lo estamos grabando de manera individual y vamos a ir soltando por las redes sociales. Hay un par de canciones que grabé con Pelo D'Ambrosio y estamos viendo otras colaboraciones con chicos nuevos.

¿Tienes planeado realizar un tributo al compositor Augusto Polo Campos?



De hecho estoy invitado al programa de Bartola (‘Una y mil voces’, de TV Perú) donde vamos realizar un homenaje al maestro Augusto Polo Campos y podría ser el inicio de poder hacerle un tributo porque tiene tantas canciones que son súper emblemáticas.