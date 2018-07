Le dio un ultimátum. Jean Paul Strauss hizo una fuerte acusación contra el candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo , a quien le exige el pago de una deuda de antaño. El cantante le exhortó a no burlarse de 'quienes lo ayudaron'.

"Ya es hora de que me des la cara y me pagues lo que me debes por conseguirte los inversionistas para tu empresa. Me cansé de ser educado contigo, de esperar al menos una llamada, de que honres tu palabra como lo dijiste en el Hornero de La Molina cuando nos reunimos", escribió el cantante en su cuenta de Facebook .

Asimismo, amenazó con hacer públicas sus pruebas si el político no regulariza su pago. "Ante tu burla y patanería no me dejas más opción, siguiente paso es ir a la prensa y con todas mis pruebas. ¿Me pagas por favor? Estafar a tus amigos también es un crimen", finaliza su mensaje.

La denuncia se viene viralizando en esta plataforma social y ya registró más de 460 reacciones.

Perú21 intentó comunicarse con Reggiardo para que brinde su descargo tras la publicación en redes. Aunque no respondió en un primer momento, indicó a este medio que pronto se pronunciará al respecto.