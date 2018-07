Jean Paul Santa María , en conversación con el diario Trome , arremetió contra su ex pareja Angie Jibaja y le pidió "internarse" para que él pueda criar a sus hijos.

“Por el bienestar de nuestros hijos, considero que debería internarse urgentemente y dejarme a mí darles el hogar y la familia que realmente merecen. Y estoy haciendo todo para demostrar que ellos, en sus manos, corren peligro. Un peligro que puede ser irreversible”, señaló.

A través de un extenso mensaje por WhatsApp , Santa María desmintió las declaraciones de Jibaja , quien aseguró que el músico deseaba retomar su relación.

"Yo jamás tuve una relación con ella. Eso fue cualquier cosa menos una familia o algo estable. Todo el mundo lo sabe. Cuando ella me pregunta si deseaba volver a retomar la relación, le dije que estaba loca. Antes de tener algo con ella, prefiero morirme. Tendría que estar mal de la cabeza ", aseveró Santa María.

Asimismo, el ex chico reality resaltó que Jibaja lo invitó a viajes en reiteradas ocasiones y que su ensañamiento con él se debe que la rechazó.

"En reiteradas veces ha intentado retomar las cosas conmigo, invitándome a viajes como a Cuba, Chile y Estados Unidos. Siempre me hizo propuestas pero rebotó porque le dije que no. Por ello, es que siempre salió a hablar pestes de mí, porque no tolera mi rechazo, no me supera y todo el mundo lo sabe ", indicó.