Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se enlazaron con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre su situación actual como pareja, ya que algunas semanas atrás habían anunciado su separación tras más de 10 años de relación.

La pareja, hace unos días, informó que estaban intentando retomar su relación, por lo que se sometieron a terapia para salvar su matrimonio. Sin embargo, ambos confirmaron que finalmente llegaron a un acuerdo.

“Entregué mi vida todos estos años desde que me embaracé, la dejé para enfocarme en mi vida y mi hogar (…) sentir que él ahora me está apoyando es genial, me hace muy feliz” , comenzó diciendo la uruguaya.

La modelo fue la encargada de anunciar su reconciliación y aseguró que el cantante ha cambiado algunas cosas con tal de que permanezcan juntos.

“Lo que nos pasó fue algo cotidiano que le puede pasar a cualquier pareja, en este caso dependía de él, enfocarse en esos espacios de los dos que ya no teníamos y el cambio ha sido radical, parecemos novios” , concluyó Romina.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.