Jean Paul Santa María persiste en su intención de volver con Romina Gachoy y así lo ha hecho saber en sus constantes declaraciones a la prensa. Esta vez, señaló que está respetando el tiempo y espacio de su aún esposa, aunque confiesa que le afecta cuando ella se muestra firme sobre no volver.

“Cuando ella ha hecho entrevistas, yo le he hecho sentir a ella que a mí me duele, me afecta que a ella se le vea tan firme en esa postura de que no hay una reconciliación. Ella tampoco ha dicho que no, que puede ser, pero también puede ser que ya no volvamos a estar juntos”, dijo a Trome.

Asimismo, explicó el incidente que pasó hace unos días, cuando ambos tuvieron en una cena romántica que salió fallida, pues Romina terminó llorando.

Al respecto, el integrante de ‘Gran Orquesta Internacional’ señaló que la uruguaya creyó que él había llamado a las cámaras para hacer ver que todo entre ellos estaba bien cuando no es así.

“Sintió que yo estoy queriendo forzar las cosas para crear un concepto de que ya estamos juntos o camino a eso. Obvio no es así. [...] Mi invitación fue para pasar un momento juntos, no estoy pensando en querer hacer algo mediático”, declaró.

Por último, aseguró que solo está enfocado en reconquistarla y recuperar así su matrimonio.

