Jean Paul Santa María y Angie Jibaja continúan enfrentados por la tenencia de sus hijos. Luego que el cantante denunciara a la modelo por ingresar por la fuerza a su domicilio en Navidad, la ‘Chica de los tatuajes’ salió a defenderse asegurando que este era un condominio de libre acceso.

No obstante, el integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ decidió pronunciarse para desmentir a su expareja, y reafirmó que la modelo invadió su propiedad sin autorización.

“Esto no es un condominio como ella ha salido a decir, no es una residencial ni un edificio donde vivan muchas familias”, contó la pareja de Romina Gachoy en entrevista para Trome.

El artista también grabó un video para demostrar su versión, y además para condenar el comportamiento de Angie Jibaja, el cual considera, afecta la estabilidad emocional de sus hijos así como la tranquilidad de su familia.

“Este es mi domicilio, me siento expuesto al tener que estar mostrando el interior de mi casa, pero me veo en la obligación de hacerlo (...) Esta es mi cochera, no es una cochera compartida, hacemos recepciones, cumpleaños, no hay más puertas, no hay más. Mi casa es un departamento cuádruplex”, enfatizó el músico evidentemente indignado.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Shakira: Padres de la cantante asistieron a la ceremonia