Jean Paul Santa María explicó de una vez por todas lo que sucedió en la cita de ‘reconciliación’ que tuvo con su aún esposa Romina Gachoy , luego de ser captados discutiendo en un lujoso restaurante frente al mar.

El integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ señaló que su cena romántica con la modelo uruguaya iba bien hasta que ella presintió que cámaras de televisión los perseguían.

En un primer momento, la modelo creyó que él había llamado a los medios de comunicación para que filmen el encuentro. “Esa cena tuvo dos caras de la moneda. Al comienzo bien, pero hubo un momento en el que Romina sintió que nos estaba filmando gente de prensa. Se sintió un poco incómoda porque pensó que yo los había llamado”, declaró para ‘América Hoy’.

Jean Paul Santa María disgustado con cámaras de TV

Ante ello, el ex de Angie Jibaja pudo aclarar la confusión y aseguró que él no fue quien aviso a la prensa en donde iban a estar. “Ella sintió que se iba a ser un show mediático de algo íntimo, al final lo importante es que quedó claro que yo no había llamado a nadie”, mencionó.

“Corroboramos qué medio había sido y el medio le dijo a Romina que yo no lo había llamado y se quedó tranquila. Así que ahora ha dicho que me va a dar un regalo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO