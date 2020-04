Jean Deza ahora quiere hacer las cosas bien y dejar de lado los escándalos por sus constantes ‘ampays’ en fiestas. En esta cuarentena, el futbolista reflexionó y ofreció perdón a todos sus seguidores, pero también hizo una confesión: está muy enamorado de Shirley Arica.

► Jean Deza tras la sanción en Alianza Lima por sus ‘ampays’: “¡Me arrepiento! Nunca quise manchar mi carrera”

► Jean Deza, escurridizo ‘Ratón’ dentro y fuera de las canchas

A través de una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, el futbolista gritó a los cuatro vientos que tiene una relación con la ‘Chica realidad’ y que ya cumplieron un mes.

Al ‘Ratón’ no le importó qué digan los demás y se animó a llamar ‘amor’ a la modelo luego de que ella le enviara un mensaje dando su apoyo a pesar de las críticas que recibió de los hinchas por su indisciplina.

"Siempre voy a estar contigo, la gente opina sin saber y lo sabes. Que hablen y digan lo que quieran, tienes mucho que demostrar aún, tiempo nada más”, le escribió Shirley Arica.

Ante ello, Jean Deza sorprendió al responder en su enlace en vivo en la red social: “Te agradezco amor, te amo mucho. Hoy justo cumplimos un mes, te amo mucho”.

PIDIÓ PERDÓN

Hace unos días Jean Deza realizó una transmisión en vivo en Instagram y respondió a las críticas por sus contantes ‘ampays’ que le costaron una dura sanción deportiva y económica en Alianza Lima. El ‘Ratón’ aseguró que está dolido, pero que en su cabeza está volver a jugar y no en irse al extranjero.

“Pertenezco a Alianza Lima, vamos a ver qué pasa en el futuro. Me arrepiento de lo que sucedió a comienzos de año, con los ‘ampays’ y todo eso. Sé que todos nos equivocamos, no es la primera vez que me pasa. Quiero que entiendan y sepan que yo ya sé que es pasarla mal, nunca pensé perjudicar a Alianza Lima, que eso quede claro”, afirmó el aún jugador de Alianza Lima.

Luego indicó: “Todos tenemos segundas o terceras oportunidades. Dicen que sigo siendo el mismo, también escuché lo mismo en la prensa, respeto la opinión de todos pero no lo comparto. Antes de hablar de una persona lo tienen que conocer, no por imágenes. Me ha dolido todo lo que ha pasado con Alianza, no es que todo me llega. Quiero lo mejor para mis hijos, nunca quise manchar mi carrera”.

Jean Deza pide una tercera oportunidad para volver a Alianza Lima

NO LE CREEN

Quien no tomó de buena manera el arrepentimiento del futbolista fue Magaly Medina, quien cuestionó severamente las disculpas que ofreció el deportista.

“Empieza arrepintiéndose y después empieza todo gallito‚ ¿cómo es eso? O sea, solamente quiere que la gente que está enganchada con él o la gente que le habla y se dirige a él le diga: ‘vamos Deza, vamos pa’ lante’. Qué pa’ lante vas a ir si tú eres como los cangrejos, vas hacia atrás y el peor enemigo de un peruano no es un peruano, el peor enemigo tuyo Jean Deza eres tú mismo y por eso estás en la situación que estás”, arremetió la conductora.

“¿Estos que se creen? Quieren que después de hacer su barrabasada o chanchada, uno les de una palmadita en el hombro y les diga ‘sigue adelante’, sigue chupando, sigue fregándola, sigue manchando tu camiseta, sigue siendo irresponsable”, criticó Medina.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Magaly Medina critica a Jean Deza