La modelo Vanessa López expuso durante el programa ‘ Magaly TV La Firme’ unos audios donde Jean Deza dejó entrever que estaba enamorado de dos mujeres y que había estado llorando.

El hecho se dio durante la emisión en vivo del programa de la popular ‘Urraca’, donde López mostró un comprometedor audio del remordimiento que sufrió el futbolista por todo lo que estaba pasando con Gabriela Alava, su expareja. Al parecer, Deza no sabía con quién quedarse, ya que amaba a dos mujeres.

En una de las declaraciones de Deza, se escucha claro que dice: “Escúchame, tú crees que un hombre puede amar a dos mujeres?”.

“Tú me dijiste que Gabriela no iba a hablar, que no iba a decir nada y sí ha hablado. Está que me ataca a mí”, le respondió la modelo, a lo que él responde: “Asu, Vanessa, me duele la cabeza en estos momentos, nada que me puse a llorar, por esta huev**, por no ser responsable, por no decir la verdad”.

La respuesta de Vanessa López

Frente a ello, la influencer aseguró que nunca había tenido una relación con él y que solo era un conocido más. “Yo quiero aclarar que nunca estuve con él, no paso más nada que solo conocernos. No ya no (le contestaré las llamada) si ya tengo lo que quería, ella se estaba peleando por él con eso”, indicó.

Por su parte, Magaly Medina tildó de “el más falso” al jugador. “Las dos lo mandan a que termine con la otra y él sigue llamándolas a las dos. Esa no la había escuchado nunca. Se paso Jean Deza, chicas, esas que se mueren por los peloteros, no caigan en el error de Gabriela y Vanessa López”, remarcó.





Jean Deza trató de aclarar las cosas

Luego de la impactante revelación, Deza quiso comunicarse con el set del programa. Sin embargo, no se llegó a nada ya que estaba por finalizar y no había tiempo para más.

“¿Qué? Que Jean Deza quiere entrar en vivo, bueno ya se acabó el programa, pero que se comunique con nuestro reportero”, señaló Magaly Medina en la reciente edición de su programa.