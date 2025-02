"Estoy enfermo, pero no soy un asesino”: Jean Deza tras agredir a su expareja

El futbolista Jean Deza se pronunció por primera vez sobre las graves acusaciones de intento de feminicidio en su contra tras la agresión a su expareja, la modelo Gabriela Álava, ocurrida el pasado Año Nuevo. En su declaración, Deza negó haber tenido la intención de atentar contra la vida de Álava y aseguró estar arrepentido por su comportamiento.

El martes 4 de febrero, el exfutbolista del club Alianza Lima compareció junto a su abogado, Gonzalo Hidalgo, ante el 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

La audiencia buscó definir si enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva. Mientras tanto, el Poder Judicial, a solicitud de la Fiscalía, ha dictado una orden de impedimento de salida del país por un periodo de nueve meses.

A la salida de la audiencia, Deza conversó con la prensa y reiteró su negativa a las acusaciones de intento de feminicidio. “En ningún momento quise matarla. No pasó por mi cabeza, no soy un asesino”, declaró en respuesta a la denuncia presentada por la Fiscalía.

Además, el exjugador aprovechó la oportunidad para expresar públicamente su arrepentimiento y pedir disculpas a Gabriela Álava. “Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido y le pido disculpas públicamente a ella porque sé que he fallado. Reconozco que crucé la línea, pero no fue (intento de) feminicidio”, afirmó.

Deza también reveló que actualmente se encuentra recibiendo ayuda psicológica para tratar sus problemas de conducta, los cuales han sido recurrentes en su historial. “Muchos no van a creerme y me van a juzgar porque siempre he pedido disculpas y he pedido perdón, pero hoy acepto que sí estoy mal, que estoy enfermo, y estoy preparado para lo que decida el juez”, declaró a Latina.

