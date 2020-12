La Policía Nacional del Perú intervino esta noche a cerca de 50 personas que participaban de una fiesta clandestina en San Martín de Porres. Entre los detenidos estuvieron el futbolista Jean Deza y su pareja, Gabriela Alva.

Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento por su accionar, la pareja se mostró desafiante y hasta bromeó con su situación.

Los reporteros de Amor y Fuego captaron imágenes del futbolista ingresando al patrullero. “Oe está de vacaciones ¿qué fue?”, se le escucha decir a la señorita, tratando de justificar el accionar de su pareja.

Durante su ingreso a la comisaría de Sol de Oro, la pareja no cambio de actitud. Nuevamente Alva salió a defender a su Deza. “No, no me da vergueza porque él está de vacaciones”, afirmó.

Posteriormente Deza mostró toda su poca educación al repetir la frase:“Estoy de vacaciones, qué tiene de malo”. Cuando los periodistas le replicaron que su falta era porque las fiestas se encuentran prohibidas, el jugador dijo: “¿Me has visto en una fiesta? ¿Me has tomado foto? ¿Y estoy lindo no?”.

Mira el video (1 hora 09 minutos)





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Futbolista Jean Deza es detenido por asistir a discoteca

Futbolista Jean Deza es detenido por asistir a discoteca