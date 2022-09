El programa de Magaly Medina difundió unos reveladores audios del futbolista Jean Deza, donde hace mea culpa por su pasado y aclara que “el alcohol no era lo suyo”. El extremo izquierdo también reveló la fuerte suma de dinero que gastaba en una noche.

“Ganaba mucha plata y comienzo a hacer lo que nunca tuve que hacer... a mi no me gusta tomar, y la gente que sabe, saben que sí tomo un trago como una persona normal, lo mío no era tomar, lo mío era la noche... en una noche te podía gastar hasta 5 mil dólares”, se escucha decir a Deza en unos audios difundidos por el programa de la ‘Urraca’.

Jean Deza agregó que aceptaba sus errores y que el respeto por los canales deportivos siempre iba a estar por su parte. Sin embargo, confesó no sentir lo mismo por la prensa de espectáculos.

“Yo resentimiento tengo con los de espectáculos porque ellos me encuentran tomando una cerveza en un restaurante con mi mujer, y no van a decir que solo fue una, van a decir que me he tomado toda la ‘Pilsen’”, añadió.

Sin embargo, el ex jugador de Alianza Lima aclaró que su círculo de amistad se ha reducido. “Sentí que ese círculo me hace bien. Ahora solo son mis padres, hermanos, mis dos mejores amigos y mi mujer”, señaló.

