Jean Deza se pronunció luego que en el programa “Magaly TV: La firme” se difundiera unas imágenes donde se le ve junto a la modelo Stefany Camus ingresando a un hotel, pese a que el futbolista tenía una relación formal con Gabriela Alava.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Magaly Medina, precisamente en un hotel del distrito de Magdalena del Mar, donde se logró observar que el deportista y la modelo ingresaron al recinto el 15 de diciembre en el horario de la tarde.

Tras estas imágenes, Deza difundió un comunicado en su Storie de Instagram, en donde explicó su verdad de los hechos.

“A la opinión pública. Buenas noches. Por medio del presente informo lo siguiente: El día de ayer a las 5 p.m. me dirigí a Apart Hotel Inkari, ubicado en el distrito de Magdalena, donde se realizaba una reunión en un grupo de amigos. (No como sales en las imágenes difundidas en un programa de espectáculos).

La señorita que llegó al mismo lugar arribó en otro horario, sin tener conocimiento de quiénes estarían en dicha reunión. Horas antes de llegar al lugar indicado estuve en una reunión laboral y por insistencia de amigos tomé la errónea decisión y acepté que me recogiera el chofer de uno de ellos”, se lee en las primeras líneas de comunicado.

Deza señaló que en dicha reunión −que se desarrolló dentro del hotel− hubo hombres y mujeres, además enfatizó que durante su permanencia en el lugar no “hubo indicios de faltas de respeto”.

“En esa reunión hubo hombres y mujeres. Es por ello que cuando tuve la llamada de mi, hoy en día, exnovia, decidí retirarme. Cuando dejé el lugar en cuestión, y como se ve en las imágenes, lo hice solo mientras que la señorita involucrada sale en una camioneta con otras amistades y en un horario que desconozco. Asimismo, aclaro que no estuve más de 2 horas y no hubo ningún indicio de faltas de respeto, ni de querer relacionarme con ninguna de las señoritas que asistieron”, aclaró.

Finalmente, Jean Deza confirmó que tras la difusión del ampay su relación con Gabriela Alava llegó a su fin. El deportista le pidió disculpas a su exnovia y a su familia.

“En ese sentido, ofrezco las disculpas respectivas por los malentendidos que se hayan podido originar, así como a las personas afectadas, en especial a mi exnovia Gabriela Alava y a su familia. Por mi parte estoy arrepentido de haber tomado esa equivocada decisión que ha derivado en consensuar la finalización de la relación sentimental con Gabriela Alava. Por último, comunico que por un tiempo indeterminado procederé a cerrar mis redes sociales”, terminó.

VIDEO RECOMENDADO

Alexi Gómez trollea a Jean Deza en Instagram

Alexi Gómez trollea a Jean Deza en Instagram null