La actriz cómica Clara Seminara le respondió a Enrique Espejo, conocido como Yuca, luego que este dijera que no permitiría que nadie lo pisoteara en alusión a las críticas por su retorno al programa JB en ATV. Seminara reiteró su molestia y explicó cómo va la denuncia que interpuso contra él.

Cuando se conoció la noticia de que Yuca se uniría otra vez con el elenco de Jorge Benavides, Clara Seminara cuestionó ese retorno y hoy en el programa Amor y Fuego arremetió otra vez contra la producción de dicho programa.

“No me molesta que trabaje [Yuca], lo que me molesta es que se haga como que no pasó nada, que esperemos un tiempo a que se enfríe la cosa y ahora lo volvemos a contratar con bombos y platillos”, dijo la actriz en el programa Amor y Fuego.

Hace aproximadamente tres años que denunció por tocamientos indebidos a Yuca y, pese a que no hay resultados aún, destaca que un juez haya iniciado el proceso penal.

“En julio el fiscal gracias a las pruebas que recabó y a las pericias psicológicas de ambos le pidió al juez que abra proceso en una audiencia. El juez vio las pruebas y aceptó abrir un proceso penal, él dijo que en 45 días resolvía y han pasado seis meses, pero eso no quiere decir que no haya nada”, explicó Seminara.

Agregó que ha pedido que los testigos vayan a declarar, aunque presume que le mentirán al juez. Uno de esos testigos es la también actriz cómica y ahora abogada Lucy Cabrera, quien en la actualidad representa a Yuca.

“Lucy Cabrera que es una de la abogadas es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me iba a defender. Ahora, la falta ética y termina siendo abogada de él (...) Fátima Segovia también apoyó a Yuca, a pesar que también estuvo ahí, hablamos del tema, éramos amigas, por eso tal vez le va a mentir al juez”.

Las pruebas de Clara Seminara

Pese a que no confía en el testimonio que darán los testigos, enumeró las pruebas que respaldan su versión de lo ocurrido, aunque cuestionó que las cámaras de seguridad de Latina -donde ocurrió el incidente- no haya grabado ese momento.

“Se pidieron las cámaras de seguridad de Latina, pero justo ahí no se grabó, he presentado chats con la esposa de Jorge Benavides quejándome de lo que acababa de pasar, conversaciones con una de mis compañeras que acepta que vio todo, he presentado videos de los testigos que dan versiones diferentes”, enumeró Seminara.

Agregó que su pericia psicológica demuestra que estuvo afectada por la situación de acoso y que la pericia psicológica de Yuca revela que es “egocéntrico, narcisista, agresivo”.

Finalmente, le recomendó a Jorge Benavides que se sensibilice con las mujeres porque todavía tiene chicas en su elenco, que como líder debería poner los valores.

