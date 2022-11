La conductora de ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, reapareció en la conducción del programa con crema en el rostro y es que sufrió una reacción alérgica al aplicarse una crema no recomendada por su dermatóloga.

Este lunes estuvo ausente debido a los tratamientos a los que está siendo sometida, pero este martes se animó a aparecer con sus cremas y con poco maquillaje para demostrar al público que se puede salir adelante pese a las malas experiencias.

“Tuve una semana intensa... Todavía no puedo sacarme la crema de zonas puntuales que están sentidas y que podrían cicatrizar mal o si utilizo maquillaje se infectarían y sería retroceder al punto cero. Estoy tranquila porque mi dermatóloga me ha dado muchas esperanzas de todos los tratamientos que estamos siguiendo al pie de la letra para que no quede una cicatriz horrible. Fue un accidente, le puede pasar a cualquiera”, explicó Jazmín Pinedo.

“Conversaba con mi equipo de trabajo y les decía: ‘¿qué hago? Es superincómodo mostrar mi rostro de esa manera’, pero mi hija Khaleesi dijo: ‘Mamá igual eres hermosa’. Esta soy yo sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome la piel. No me da vergüenza aparecer con crema, creo que soy yo más que nunca”, añadió orgullosa.

La conductora alentó a los televidentes a no fijarse en su cara sino en el contenido del programa. “No se concentren en la crema sino en el contenido que les vamos a mostrar”, señaló la conductora.

