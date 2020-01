Durante la última edición del reality de competencias ‘Esto es Guerra’, Michelle Soifer pasó a las filas de los ‘Guerreros’ luego de pedir elegir el equipo que integrará durante esta nueva temporada.

Ante esta decisión, Jazmín Pinedo, actual conductora del programa, le dio la bienvenida a su equipo y un fuerte abrazo a la que alguna vez fue su enemiga.

“Me encanta la idea que esté en los ‘Guerreros’, ella es leona de corazón, no me cuesta decirlo y no es hipocresía, me encanta que estés en los ‘Guerreros’, estoy segura que la única que podía callar a Rafael Cardozo en Michelle Soifer”.

“La vas a pasar bien, nos vamos a divertir. Yo te voy a acompañar y te voy a defender”, agregó la popular ‘Chinita’.

La llegada de Soifer a los ‘Guerreros’ no fue bien recibido por Rafael Cardozo, quien cuestionó su desempeño. Ante esto, Pinedo salió en defensa de 'Michi y dijo “¿Quién eres tú para definir cómo está ella en competencia si acabamos de empezar?”

Por su parte, Michelle Soifer le respondió a Cardozo y dijo que “le encanta sacar de quicio a Rafael” y que de hecho fue uno de los motivos por los que optó por dicho equipo.

