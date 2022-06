La conductora de ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, aclaró que no tiene muchos amigos en la televisión, pese a los años que tiene trabajando en este medio.

Así lo dijo durante la conducción de su espacio de espectáculos cuando su partner Choca Mandros le preguntó quiénes eran sus amigos en la TV. Ella, muy sincera, aseguró que solamente Nicola Porcella y Marcris Rubio era sus amigos, dejando a Choca fuera de su lista.

“Yo en televisión, amigos, amigos son mis amigos de la vida, del colegio. Por ejemplo, Nicola Porcella y yo nos conocemos desde que tenemos 12 años, somos muy amigos. Maricris (Rubio), pero ella ya no está en la televisión, también es una de mis mejores amigas y allí ya dejé de contar. Tengo un montón de gente con la que he trabajado, con la que me llevo superbién, que me encantan trabajar con ellos”, señaló Jazmín Pinedo.

Ante esta respuesta, Choca Mandros señaló que por eso quiere más a Natalie Vértiz, con quien conduce ‘Estás en todas’ los sábados por la mañana.

“Pero no soy hipócrita, ok. La verdad es que mis amigos íntimos son de colegio. No me hagas drama por decir que no somos amigos”, aclaró Jazmín. A lo que de inmediato, Choca respondió: “Tú eres mi ‘amiguita’, todavía no llegas a ‘amiga’”.

