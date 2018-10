Jazmín Pinedo se pronunció por la situación que viene pasando su amiga Tilsa Lozano tras su separación con el padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo.

"Yo creo que es difícil pasar una situación así, y depende de la capacidad que tenga cada ser humano para dar un paso más adelante o simplemente dejarlo allí. Lo más importante es que como papás estén tranquilos y de eso estoy segura", declaró la animadora al diario El Popular.

La conductora de televisión también comentó que no le sorprendió la ruptura de Tilsa y su pareja.

"Como amiga, ella sabe que aquí estoy, al final esas decisiones en pareja son de los dos. La verdad no me sorprende la separación, conociéndola, por su fuerte carácter, que no aguanta pulgas a nadie", señaló.

Además, Jazmín Pinedo aseguró que Tilsa Lozano es una persona fuerte y seguirá con sus actividades.

"Eso ya lo sabíamos todos, ella es fuerte. Uno elige en la vida ser la débil o fuerte. Yo me inclino que todo pasa y nada dura para siempre y tiene que seguir y levantar la cabeza", concluyó.

