Jazmín Pinedo se animó a hablar de su expareja y padre de su hija, Gino Assereto. La popular ‘Chinita’ contó que la calificaron como “la mala” de la historia, por parte de sus fans. La conductora de televisión resaltó que ambos mantienen una buena relación como padres.

“A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal”, reveló en entrevista con el Diario Trome.

La modelo también contó que la decisión no se dio unilateralmente y ambos la tomaron. “Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar, pero si hoy no estamos juntos no es porque yo haya tomado la decisión o no”, comentó.

Hace unas semanas, Gino Assereto también contó los motivos por los cuáles decidieron finalizar su romance. “En estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante, estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda, por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, dijo en el programa “Más Espectáculos”.

