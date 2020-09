La conductora de Esto Es Guerra, Jazmín Pinedo volvió a referirse sobre su actual relación con el padre de su hija, Gino Assereto, con quien viene siendo vinculada pese a haber descartado una reconciliación tras su ruptura.

Pinedo asegura que la única relación que tiene con el chico reality es de padres. “Yo creo que la gente se sigue sorprendiendo de vernos a mí y a Gino juntos cuando no tendría que haber ninguna sorpresa. Somos dos papás que tenemos una excelente relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, expresó.

Sobre su actual relación sentimental, fue tajante y afirma que está bien sola y enfocada en sus proyectos.“No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie”.

“No entiendo el afán de la prensa de vincularme con alguien (...) yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie" , cuestionó la conductora.

Sobre los cuestionamientos por unas imágenes que subió a su cuenta de Instagram y por lo que fue duramente criticada por “presumir sus lujos", ella indica que nunca fue su intención ofender a otras personas. ”Millonaria no soy, no te voy a decir que no quisiera (risas)", declaró durante el receso de ‘EEG’, programa que conduce.

Jazmín Pinedo harta que le inventen historias con el papá de su hija.

VIDEO RECOMENDADO

Baila reggaeton sobre ataúd de su esposo cumpliendo su última voluntad. (Twitter)