Jazmín Pinedo y la revelación sobre Milett Figueroa tras su paso por 'Esto es Guerra' [VIDEO]

Durante su participación en 'Esto es Guerra', Milett Figueroa generó polémica en el reality. Uno de los más sonados la vinculaba con el modelo Guty Carrera, que en aquel entonces mantenía una relación con Melissa Loza.

Luego de este y otros escándalos, Jazmín Pinedo se tomó el tiempo para hablar sobre la participación de la actriz dentro del reality.

Durante el programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo reveló que —cuando la modelo fue llamada para participar— la mayoría de las chicas estuvo en contra de la llegada de Milett.

"Cuando yo llegaba a ese reality, de las... no recuerdo cuántas mujeres había, pongan que 20, 18 no querían que ella esté ahí. Yo he estado en reuniones donde las chicas decían: ¡¿pero, por qué?!", expresó la popular "chinita".

Jazmín Pinedo y la revelación sobre Milett. (Latina)

Aún peor, Ricardo Zupe también dejó entrever que la situación no era la más ideal en los camerinos del reality. "Era tanto el tema que ella se tenía que cambiar en el baño, no en el camerino", agregó.