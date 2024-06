Jazmín Pinedo sorprendió a los espectadores de ‘Más Espectáculos’ al compartir un episodio doloroso de su vida. Pinedo reveló que, al igual que el exchico reality Israel Dreyfus, fue víctima de una estafa que la dejó sin más de 100 mil soles.

La exchica reality confesó eso tras conocerse la noticia de que Israel Dreyfus fue estafado por Gonzalo Méndez, la expareja de Gabriela Serpa, quien le arrebató todos sus ahorros.

Jazmín detalló que hace tres años una persona de su entera confianza se acercó a ella solicitando dinero con la promesa de devolverlo con intereses atractivos.

Inicialmente, esta persona cumplió con el trato, ganándose así su confianza, pero luego pidió una cantidad mayor y nunca más devolvió el dinero.

“Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero, yo le di, y te hablo de más de 100 mil soles. Le doy este dinero y la persona me devuelve, primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen; ‘ya la tengo servidita’ y me pidieron un poco más dinero”, comentó.





Tiene esperanza de recuperar el dinero

Aunque ha decidido mantener en reserva la identidad del responsable mientras maneja la situación legalmente, Jazmín no pierde la esperanza de recuperar su dinero.

Subrayó que esta suma estaba destinada para los estudios superiores de su única hija, fruto de su relación con Gino Assereto.

“Le di mis ahorros desde que era una niña, trabajo desde los 16 años. Y le di literalmente mucho de mis ahorros que eran un dinero separado para los estudios y el futuro de mi hija... Tengo la esperanza que la persona que está detrás de esta situación se ponga la mano en el corazón y cumpla con lo que tenga que cumplir”, explicó.

La conductora también confesó que esta situación afectó gravemente su salud. “Es una situación difícil y que incluso te enferma, he pasado unos meses bien difíciles, me desgastó la energía de una manera que no te imaginas”, dijo, dejando ver el impacto emocional y físico que ha tenido que soportar.





