Confirmado: Jazmín Pinedo revela que Ivana Yturbe está "saliendo" con Jefferson Farfán

Oficial.Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están "saliendo", según lo dio a conocer Jazmín Pinedo. La popular 'Chinita', durante su programa 'En Casa', señaló que uno de los dos (el futbolista o la modelo) le dio la bendición para confirmar la noticia

"Ya no existe solamente una amistad entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. Una de estas dos personas involucradas me acaba de dar la venía para contarle a todo el público que se acaban las especulaciones", señaló la ex participante de 'Esto es Guerra'.

" Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están saliendo oficialmente. De propia boca de ellos, están saliendo y se están conociendo. La están pasando bien juntos. Tienen una buena química. 100% confirmado y, tengo permiso para decirlo, ellos están saliendo", agregó Pinedo.

Asimismo, la conductora de TV también reveló que Yturbe la invitó a almorzar y que, al llegar al restaurante donde habían acordado verse, se sorprendió al ver sentado en su mesa al atacante de la selección.