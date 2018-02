Jazmín Pinedo: “Quiero hacer cosas distintas”

La conductora Jazmín Pinedo adelantó que ya tomó una decisión ante los rumores de que el programa 'Espectáculos' culmine el próximo 15 de marzo en las pantallas de Latina.

“No sé (qué sucederá con Espectáculos). Yo espero que mis jefes se sienten a hablar conmigo y me expliquen cómo será la movida este año. A fines del año pasado se me hizo una consulta de qué cosa quería hacer y yo tomé una decisión... Agradezco la oportunidad de Espectáculos, pero siempre he dicho que quiero hacer cosas distintas y no encasillarme en nada. Se presentaron nuevos proyectos y me gustaría abarcar todo, pero ahora tengo otro ritmo de vida y menos espacio de tiempo”, declaró Jazmín a Perú21.

“Cuando me presentaron las cartas sobre la mesa, decidí dar un paso al costado en algunas cosas y decidí enrumbarme en otros proyectos. Mi hija empieza el nido este año y ella necesita mi espacio y mi tiempo”, dijo Jazmín, quien conduciría un programa de fin de semana junto con Karen Schwarz.

Asimismo, la animadora contó que empezará a grabar la telenovela Torbellino 2. “Seré ‘Miriam’ y tendré varias escenas con Deyvis Orosco. Ella no se portará muy bien, es una malcriada (risas)”, señaló.