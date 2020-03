La conductora de ‘Esto Es Guerra’, Jazmín Pinedo, se encuentra acatando la cuarentena en su casa en compañía de su pequeña hija. A través de su Instagram comparte lo que es su día a día durante el decreto de emergencia.

Sin embargo una reciente publicación preocupó a sus seguidores, quienes no dudaron en pedirle una explicación.

La popular chinita se pronunció y comunicó que su reciente publicación se debía a una intoxicación.

“No parece tanto ¿ya? Pero sí estoy mejor. Estaba horrible, parecía Shrek. Ahora se me quedó esta partecita que está inflamada. Parece que me hubiera comido todo en la cuarentena, pero no es eso, me intoxiqué”, dijo Jazmín en un video.

Pinedo continuó compartiendo imágenes y videos con sus 3 millones de seguidores. En varios de ellos aparece con su pequeña Khaleesi e indica que ella estaría cumpliendo un rol de enfermera, ya que la conductora dice sentirse enferma.

Instagram Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo

TE PUEDE INTERESAR

Mascarillas caseras para limpiar, exfoliar e hidratar tu rostro