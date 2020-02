No existe amistad. Luego que Karen Schwarz gritara a los cuatro vientos que era amiga de Jazmín Pinedo cuando se retiró de ‘Mujeres al mando’, la ahora conductora de 'Esto es guerra’ salió al frente para dejar en claro que son muy pocas amistades las que tiene en la pantalla chica.

“Tengo un par de amigos. Maricris Rubio es casi mi hermana y la adoro. Ella ya no está en televisión, pero tenemos una magnífica relación. No es que tenga muchos amigos en televisión, tengo amistad con varias personas, pero de ahí a llamar amigo o hermana del alma a alguien, no”, expresó la ‘chinita’ a Trome.

La expareja de Gino Assereto se refirió también a las lágrimas de Schwarz tras su salida del programa de Latina.

“Fue casi un año conduciendo juntas, ha habido una buena relación. Además, ella está sensible por el embarazo”, respondió la conductora.