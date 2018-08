Jazmín Pinedo comentó que le costaba opinar sobre la vida de los personajes de la farándula en su programa 'Espectáculos', que cerró su ciclo en las pantallas de Latina en marzo.



"Por un lado extraño el equipo de trabajo, era muy divertido. Pero me costaba tres horas hablar de gente que no me interesa. No es que no me gustara 'Espectáculo', sino hablar repetitivamente de una persona… Me daba flojera hablar de mi vida, imagínate de los otros", dijo la animadora en Radio Capital.

En otro momento, Jazmín Pinedo no descartó volver a conducir un programa de espectáculos.

"Yo siempre, jamás le digo 'nunca', prefiero decir 'no sé'. Yo siempre elijo el trabajo por la posición que me encuentre. Depende mucho mi estado de ánimo o cómo estoy en mi casa con mi hija", sostuvo.