La defienden. La Gerente de Estrategia y Contenido de Latina, Luciana Olivares, respaldó la elección de la modelo Jazmín Pinedo como parte de la comitiva que viajará a Rusia a cubrir las incidencias de la selección nacional durante el Mundial .

“Por supuesto que va a estar. Como mujer me fastidian las críticas, me parece machista, cerrada y cuadriculada. Ella no va a ver si fue o no gol, ¡por Dios!, para eso tenemos a Eddie Fleischman, Coki Gonzales y una mesa central. Pero sí queremos ver a ‘la novia del Mundial’, ‘los peinados más increíbles’ y no nos hagamos los locos, son temas relevantes para la gente, estará Jazmín Pinedo, quien es una chica con gran talento”, señaló Luciana en la presentación de su equipo 'mundialista'.

“Me parece absurdo generar un debate por saber sí ella va. Me parece mezquino negarle la oportunidad a una chica que, por supuesto, va a hacer el rol que tiene que hacer en un evento de tal envergadura”, agregó.

Los periodistas que estarán a cargo de la cobertura del Mundial serán: Eddie Fleischman (en alianza con FOX Sports), Coki Gonzales (en alianza con GOL TV), Peter Arévalo (narrador de los goles de Perú en el Mundial), Jesús “El tanque” Arias, Gerson Taype, Fernando Egúsquiza, Freddy Cora, Willy Melgarejo, Steve Romero y Jason Sanchéz.