En medio de gran expectativa, Jazmín Pinedo reapareció en la TV como participante del reality de baile “Reinas del Show”, programa que conduce Gisela Valcárcel en América Televisión.

La popular “Chinita” enfatizó que su presencia en el programa sabatino no es un retroceso en su carrera artística, por el contrario, es un nuevo reto en la pantalla chica.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme. Obviamente, ‘EGS’ es un programa importantísimo y por ahí han pasado figuras importantes como Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens y Carlos Alcántara”, indicó Jazmín.

“Extrañaba el contacto con el público. He llegado tarde a mi casa y he recibido una cantidad de mensajes, les agradezco. Estoy emocionada y con nervios. Es un reto porque no es mi cancha. Veo la competencia difícil, pero así es más entretenido”, agregó.

Por otro lado, Jazmín contó que le va muy bien en sus estudios, aunque confesó que en un inicio le costó adaptarse.

“Al inicio me moría de nervios, no me llevo bien con la tecnología, me ha costado adaptarme, pero me han tocado compañeros súper chéveres y me he encontrado con profesores que tuve al inicio de mi carrera. Al inicio todo fue muy raro y después entramos en confianza con mis compañeros, si había cosas que no entendía me enseñaban, han tenido disposición para mí. Han sido muy respetuosos”, dijo Pinedo, añadiendo que tiene de promedio “17” en sus calificaciones y que aspira a conseguir una beca. “Estoy apuntando a los 18, para una beca, pero no me quiero matar”, apuntó.

Por último, precisó que mantiene una buena relación con el padre de su hija, Gino Assereto, y afirmó que son un gran “equipo”.

“Con Gino somos familia. Gracias a Dios tenemos una relación bonita, una separación no es fácil, ni trabajar en equipo cuando estás separado, pero nosotros somos un equipo grande, está mi mamá, la mamá de Gino, su hermano (Jota Benz). Todos nos apoyamos”, remarcó.

SORPRESA DE LA NOCHE

El último sábado, Jazmín fue presentada por Gisela Valcárcel en el programa “Reinas del Show”. La conductora del espacio sabatino llenó de elogios a la popular ‘Chinita’ y afirmó que le daba “alegría” que vuelva a la televisión.

“Ella es una conductora de televisión, ha conducido programas de espectáculos, es tan chica y ha hecho tantas cosas. Fue una de las Vengadoras, conductora de ‘Espectáculos’, conductora de ‘Esto es guerra’, ha retomado sus estudios de publicidad y está con nosotros. ‘Reinas del show’ la trae de vuelta a la televisión”, dijo Gisela, quién confesó que las negociaciones con la artista fueron complejas.

Tras su presentación en el reality de talentos, la también modelo recibió el respaldo del público y se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag: “#Jazbrillaenreinasdelshow”.

VIDEO RECOMENDADO

Magdyel Ugaz habla sobre la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto (Video: América TV) null