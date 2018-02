¿ Jazmín Pinedo y Gino Assereto siguen juntos, o es verdad el rumor de su ruptura? De acuerdo a declaraciones publicadas en el diario El Popular, la relación sentimental está más firme que nunca.



Así lo señaló la conductora de 'Espectáculos' de Latina . "Leí que el argumento de los rumores era porque no subíamos fotos juntos, pero no haremos lo que la gente quiere. Haremos lo que a nosotros nos nazca hacer, pero es falso (los rumores de separación)", dijo.

La popular ' Chinita' agregó que por el momento no tiene planes de matrimonio, sin embargo quiere tener su segundo hijo. "El matrimonio es un tema bien complicado, me tomo mi tiempo. Nuestras cosas son nuestras cosas. Pero me muero de ganas de ser mamá", indicó.