¿Separados? Esta incógnita se ha preguntado la mayoría de personas fanáticas de Jazmin Pinedo o de Gino Assereto . En ese sentido, fans de la mediática pareja comentaron que el esposo no publica fotos debido a algún problema con la modelo, sin embargo, todas estas especulaciones han quedado atrás.

El chiclayano de 31 años acudió al programa ' Andrea al mediodía' por invitación de la periodista Andrea Llosa , donde pudo responder todas las inquietudes de los fanáticos y dejar atrás los rumores de su divorcio o posible separación.

Respecto a la publicación de fotos sin su esposa, Assereto dijo "cada vez que subía una foto con mi hija, recibía comentarios negativos. Me decían tu hija es una enferma, tu hija es horrible, tu hija esto o lo otro".

Ambos (Él y Jazmín) tomaron la decisión de no publicar más contenido referido a su familia o su entorno más cercano. El esposo explicó "ya no quería exponerla (a su hija) tanto como la veníamos exponiendo", señaló.

El 'chico reality' contó que las especulaciones han llegado con más fuerza, pero ninguna separación está en los planes de la pareja. "Cada vez más nos unimos como pareja y afianzamos nuestra relación. Es un tema de dos, eso lo hemos entendido", enfatizó.

Consultado sobre la nueva etapa de su pareja en la telenovela 'Torbellino'. Gino Assereto contó que no está celoso por las grabaciones de Pinedo con Deyvis Orosco. "No te voy a negar que quien no cela, no ama. Pero celos tranquilos", finalizó.