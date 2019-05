Jazmín Pinedo denuncia que sufre acoso: "Esta persona está detrás de mí todo el tiempo"

“Quiero denunciar una cuenta de la que estoy sufriendo acoso hace aproximadamente dos años”, así Jazmín Pinedo denunció que viene siendo hostigada constantemente en redes sociales.

De acuerdo a la conductora del programa 'Mujeres al mando', una cuenta de Instagram no ha parado de mandar mensajes alarmantes a ella y a su entorno.

Esto sigue desde hace dos años y Pinedo señala estar harta de esta situación..

“Sufro aun acoso horrible, las 24 horas del día y no puedo descansar tranquila”, dijo en su programa la ex 'chica reality', quien resalta que es víctima constante de insultos y difamaciones de esta persona.

“Esto ya se está saliendo de control. No solamente se mete conmigo le escriben a Karen, a Magdyel, a mi jefe, a mi productora, a mi fotógrafo con el que viajo , a la novia del fotógrafo con el que viajo, a Gino, a su mamá y así sucesivamente”, agregó Jazmín.

Además, la popular 'Chinita' afirmó que las cosas ya se están saliendo de control, pues la cuenta que la acosa no para en ningún momento y está atrás de ella en todo momento.

“Para ya, lo que estás haciendo no es un juego, es enfermizo y es ilegal. Esta persona está detrás de mí todo el tiempo. No voy a parar hasta dar contigo y yo no bromeo”, acotó Pinedo.