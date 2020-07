La conductora de televisión Jazmín Pinedo reveló que casi sufre un accidente automovilístico cuando se dirigía del canal a su casa, debido a que se puso muy nerviosa porque un auto de lunas polarizadas la seguía.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘chinita’ compartió una serie de videos donde contó lo que sucedió.

“Salía del canal en pleno toque de queda, no hay gente en la calle, no hay muchos autos, precisamente por el toque de queda y un carro empezó a perseguirme, un carro con lunas polarizadas, yo me asusté muchísimo”, dijo al inicio.

“Mientras llamaba al policía, mientras aceleraba el carro, casi me choco, fue horrible, tengo los nervios de punta, acabo de llegar a mi casa”, agregó la figura de América Televisión.

Jazmín Pinedo comentó que la Policía intervino al vehículo y se trataba de un medio de comunicación. Además, hizo un pedido a los hombres de prensa.

“El policía al que le informé esta situación ya me dijo que se trataba de un medio de prensa. Chicos, yo respeto mucho su trabajo, sobre todo en esta situación tan delicada que vive el país, pero creo que es innecesario ponerme en riesgo de esa manera, casi me choco, me dejaron súper nerviosa y ¿para seguirme a mi casa?”, expresó.

“Me asusté mucho primero porque pensé que me querían hacer algo y luego porque casi me choco, el policía ya me dijo quiénes fueron, no lo diré porque es innecesario”, concluyó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo casi choca por auto de prensa que la perseguía en toque de queda