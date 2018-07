Jazmín Pinedo es cuestionada por "no tener palabras bonitas" para Assereto y responde así

La relación sentimental entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto parece ser una de las más fuertes en la farándula peruana. El modelo no pierde la oportunidad para demostrarle su amor en público a su pareja.

Sin embargo, para los seguidores de la ex conductora de espectáculos, las muestras de cariño no son recíprocas. En una reciente publicación en Instagram, Pinedo escribió este mensaje enternecedor para su hija, pero no para Assereto:

"Es imposible explicar en un texto todo lo maravilloso que se puede sentir por alguien en este universo, ¡nuestros corazones laten juntos para siempre bebe!"

Ocurrió entonces que una usuaria de Instagram le preguntó: "Jaz, ¿por qué solo tienes palabras bonitas y profundas para tu hija y no para Gino? Mientras él expresa todo su amor hacia ti".

Jazmín Pinedo contestó:

"Que no las leas públicamente, no significa que no las tenga para él. ¡Qué bonito que lo quieras y te preocupes por él! Pero yo no soy mucho de decir lo que siento públicamente. Con Khalee se me va porque es mi hija y es por inercia, los amores no se comparan".