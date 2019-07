Jazmín Pinedo crítica a Tony Rosado por su falta de respeto a las mujeres y a ellas porque se lo permiten

Nuevas voces en contra de Tony Rosado. La conductora de 'Mujeres al mando', Jazmín Pinedo, cuestionó al cumbiambero y repudiables expresiones y comportamiento para con las mujeres que asisten a sus conciertos.

"¿Cómo puede haber personas que compartan este tipo de cosas?, que les parece gracioso este tipo de bromas. ¿Qué está pasando a los hombres y mujeres? No se han dado cuenta el mundo que estamos viviendo, el trabajo que estamos haciendo para llegar a un tema de igualdad entre hombres y mujeres para vivir en armonía sin faltarnos al respeto", señaló la conocida 'chinita'.

Sin embargo, también criticó a las jóvenes que no ponen un alto a la pésima actitud del músico. "¿Cómo es posible que la mujer no le diga?: '¿Qué estás haciendo? Un ratito. Yo estoy subiendo al escenario para reírme contigo, pero a ti ¿qué te da derecho te tocarme?' Ya no solamente es un tema de Tony Rosado, sino que nosotros, tenemos que darnos a respetar", manifestó.

Karen Schwarz, a su turno, expresó que "es terrorífico que a estas alturas lo tomen (hombres y mujeres) como parte de la broma o de un show".

Para Mirella Paz, la actuación de Tony Rosado se da de forma reiterativa. "Yo ya me he cruzado en conciertos con él, y siempre habla lisuras, levanta el polo a las chicas", indicó.

Tony Rosado vuelve a estar en el ojo de la tormenta. (Magaly TV, la firme)

