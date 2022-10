En la reciente edición de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros se tomaron unos minutos para comentar cómo fue el primer concierto que ofreció Daddy Yankke en Lima en el Estadio Nacional.

“Qué buena música que tiene Daddy Yankee, uno de los mejores artistas del género urbano, genera esta tendencia donde convierte al reguetón en un baile tan importante”, comentó en un inicio Jazmín la popular ‘Chinita’ mientras bailaba junto a su compañero de conducción.

“Hoy también en la noche en el Estadio Nacional. ¿Quieren bailar? Compren sus entradas y vayan a ver.”, comentó ‘Choca’.

Y tras ello, el también conductor de “Estás en todas” aclaró que tuvo que comprar su entrada y que no fue por canje. “Yo compré mi entrada, hoy iré, en la primera no encontré. Están diciendo que yo las he sacado por canje”, explicó ‘Choca’, y tras ello, Jazmín confirmó que ella intentó pedir canje para asistir al show, pero no tuvo éxito.

“No, no hay canje. Yo lo intenté. Bueno, es que es uno de los artistas más importantes del mundo”, dijo la conductora de televisión.

Finalmente, Pinedo se mostró confiada en que Daddy Yankee no se retirará de la música. “No creo que se despida, tiene que dar otro concierto, a veces uno se desdice también, nunca sabes”, comentó entre risas.

Jazmín Pinedo quiere entrar a concierto de Daddy Yankee por canje

