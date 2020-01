¿Ya no están juntos? Una de las conductoras de ‘Mujeres al Mando’, Jazmín Pinedo, ha levantando diversas especulaciones sobre una posible separación con su pareja, Gino Assereto.

Los rumores se dieron luego que la modelo, comenzara a publicar videos durante su celebración de Año Nuevo, sin embargo, en ninguna aparece al lado de Assereto.

En uno de los videos compartidos por la popular ‘chinita’, se aprecia a Pinedo acompañada de su pequeña hija Khaleesi y con algunas amigas.

Los comentarios inmediatamente se hicieron presentes en las publicaciones de ambos. Los seguidores del guerrero y la conductora se mostraron preocupados pues hace días ninguno publica fotografías juntos.

Por otro lado, el guerrero también mostró cómo recibió el nuevo año y según se ve lo hizo jugando Playstation y pasadas unas horas, se grabó enviando sus mejores deseos a sus seguidores.

HARTA DE RUMORES

Días previos a Navidad, la conductora fue consultada sobre una supuesta ruptura, en esa oportunidad la conductora dijo estar “harta” de las especulaciones.

La conductora de “Mujeres Al Mando” se cansó de las especulaciones y a través de un storie de Instagram respondió a los rumores y aclaró a sus seguidores que al integrante de “Esto es guerra” no le gustan las redes sociales.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino. A Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, expresó la ‘Chinita’ en sus historias de Instagram.