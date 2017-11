Jazmín Pinedo se burló de las contradicciones de Isabel Acevedo por 'Esto es guerra'

No le cree nada. La conductora de 'Espectáculos', Jazmín Pinedo , se burló de las contradicciones de la bailarina Isabel Acevedo y de su paso fugaz por el reality 'Esto es guerra'.

Cuando a 'Chabelita' le preguntaron qué es lo que no le agrada del periodismo, ella respondió que los "espectáculos", sin embargo cuando le ofrecieron estar en el reality de competencia no puso mayores obstáculos y eso lo recuerda muy bien Jazmín Pinedo.

"Dice que no le gustan los espectáculos pero cuando le ofrecieron aparecer a los cinco segundos en un reality, literalmente por cinco segundos apareció", dijo la conductora con mucho sarcasmo.

Además, cuestionó que la pareja de Christian Domínguez diga que "no ve televisión" pero se quejara de que no la tratan bien en el programa. "¿Cómo sabe (como la tratan) si no ve televisión?", se preguntó Pinedo.